Exames da Covid-19 de Jair Bolsonaro são entregues ao Supremo Tribunal Federal

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu do governo os exames do presidente Jair Bolsonaro para testagem da Covid-19. Bolsonaro havia se recusado a mostrar os dois exames, mesmo afirmando que em ambos os resultados deram negativos. As informações foram divulgadas pelo portal G1, na noite desta terça-feira (12).

A decisão aconteceu após o STF aceitar o pedido do jornal “O Estado de São Paulo”, que recorreu nesta segunda-feira (11) e pediu a suspensão da decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que negou o pedido para Jair Bolsonaro mostrar os resultados. O sistema de sorteio da Corte escolheu Lewandowski para decidir sobre o pedido.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou em nota, divulgada na noite desta terça, que entregou os exames ao ministro do STF. “Os laudos confirmaram que o presidente testou negativos para a doença”, diz.

Segundo o portal G1, o recebimento do material foi confirmado pelo gabinete de Lewandowski. “Os exames foram entregues pela AGU e recebidos no gabinete do Ministro Ricardo Lewandowski às 22h desta terça-feira. O documento foi lacrado e será encaminhado para análise do Ministro na manhã desta quarta-feira que decidirá sobre a eventual divulgação”.