Ex-vereador de Fortaleza Carlinhos Santana morreu após infarto

O ex-vereador de Fortaleza Carlinhos Santana morreu, nesta terça-feira (31), após um infarto. Ele concorreu ao cargo de vereador, nas últimas Eleições de 2016, mas não foi eleito.

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) divulgou uma nota, lamentando o falecimento

"A partida do Carlinhos Santana deixa uma lacuna e um vazio nas trincheiras de luta da gente de Fortaleza. Líder carismático e comprometido com as causas de sua gente. Quero me solidarizar com a família e os amigos que fizeram do Carlinhos uma liderança com profundas raízes nas lutas do povo. Que Deus o receba na sua infinita bondade”, concluiu.