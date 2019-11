Ex-prefeito de Mucambo é condenado a oito anos e quatro meses de prisão

O ex-prefeito de Mucambo, Wilebaldo Aguiar, foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. A decisão da Vara Única da Comarca de Mucambo é de segunda-feira (11), em processo decorrente de operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) para investigar fraudes em locação de veículos.

Aguiar tem o direito de recorrer em liberdade, depois de ter passado um ano na prisão. O MPCE vai recorrer da sentença para que a pena do ex-prefeito seja aumentada e para que a prisão seja convertida em preventiva, tendo em vista que as investigações ainda estão em andamento.

O Diário do Nordeste contatou a defesa de Aguiar, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

A condenação

O Juízo ressaltou a comprovação apresentada na denúncia do MPCE de que o veículo Hilux SW4 pertencia ao ex-prefeito e era pago com dinheiro público.

"Os elementos contidos nos autos evidenciam, com clareza, que a conduta do réu tinha a clara intenção de desvirtuar o regramento administrativo, alcançando um processo de dispensa de licitação com vistas à locação de veículo próprio mediante uso simulado de empresa de terceiro, no caso, Lucas & Sales Construções e Locações Ltda”, diz a decisão.

Além da condenação, de acordo com a Promotoria de Justiça de Mucambo, Aguiar também responde por ações de improbidade administrativa, estando atualmente com os bens e contas bancárias bloqueados.

As investigações contra o ex-prefeito começaram após informações de altos valores pagos pela locação de veículos alugados para a Prefeitura de Mucambo, com pagamento de montante superior a R$ 5 milhões à empresa Lucas & Sales Construções e Locações Ltda.