Ex-deputado cearense é nomeado para cargo no Governo Bolsonaro

O ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB) foi nomeado Secretário Nacional de Inclusão Social e Produtividade Urbana.

O órgão é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania.

A Secretaria chefiada pelo cearense vai reunir ações também da Secretaria Nacional de Economia Solidária, funções que antes eram atribuídas aos antigos ministérios do Desenvolvimento Social (MDS) e do Trabalho (MTE).

A nomeação de Gomes de Matos foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, neste fim de semana.

Raimundo Gomes de Matos disputou a reeleição em 2018, mas não teve êxito.

Cearenses no governo

Além de Raimundo Gomes de Matos, pelo menos cinco cearenses compõem a equipe ministerial do Governo Federal, são eles: general Guilherme Theophilo (Secretário Nacional de Segurança Pública vinculado ao Ministério da Justuça e Segurança Pública); Mayra Pinheiro (Secretária da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde vinculada ao Ministério da Saúde); Mansueto Almeida (Secretário do Tesouro Nacional, vinculado ao Ministério da Economia); Tarcísio Gomes de Freitas (Ministro da Infraestrutura); Waldery Rodrigues Júnior (Secretário da Fazenda, vinculado ao Ministério da Economia) e José Roberto Carlos Cavalcante (Secretário Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural vinculado ao Ministério da Cidadania).