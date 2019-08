Evento no IFCE com presença de Guilherme Boulos é cancelado após polêmica com ministro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) cancelou a realização da Semana de Direitos Humanos, que começaria nesta terça-feira (20) e iria até sexta (23), após repercussão negativa da program,ação. O deputado estadual, André Fernandes (PSL), tentou barrar o debate que estava previsto com a presença do ex-presidenciável do PSOL, Guilherme Boulos, no campus de Sobral, e criticou a atividade nas redes sociais.

De acordo com a programação, a mesa sobre o tema "Direitos Humanos no Brasil contemporâneo: perspectivas e desafios", no IFCE de Sobral, na próxima quinta-feira (22), contaria com a participação de Guilherme Boulos. Nas redes sociais, André Fernandes criticou o evento, chamando Boulos de "invasor de terra" e pedindo ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para barrar a atividade.

"Alô Abraham Weintraub, olha só o Intituto Federal do Ceará, trazendo o Invasor de Terras, Guilherme Boulos, para palestrar em Sobral-CE, dia 22. Já entrei com uma representação e gostaria do seu apoio para impedir esse absurdo. Nos ajude".

A palestra contaria também com a presença da vereadora Larissa Gaspar (PT) e da presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), Enedina Soares.

Nesta terça, o IFCE anunciou o cancelamento da Semana de Direitos Humanos, com programação prevista nos campi de Sobral, Fortaleza e Canindé, para "evitar que o evento seja compreendido como possuidor de um viés político-partidário".

Em nota, o instituto frisa a "importância do debate sobre direitos humanos para a comunidade acadêmica e que, em nenhum momento, a gestão toma posição de censura". No entanto, diz o IFCE, "a falta de discussão prévia para a montagem de uma programação focada no debate plural de ideias inviabiliza a realização do evento". Nas redes sociais, o cancelamento do evento tem sido classificado como "censura" por estudantes e movimentos sociais.