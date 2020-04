Epidemiologista Wanderson de Oliveira, secretário do Ministério da Saúde, pede demissão

O médico Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, pediu demissão na manhã desta quarta-feira (15). A informação foi divulgada em nota oficial do ministério.

Wanderson era uma das autoridades do ministério que mais participavam de entrevistas e ações da pasta sobre o enfrentamento ao vírus. Assim como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele é defensor do isolamento social como estratégia de contenção do vírus.

O secretário de Vigilância em Saúde é apontado como um dos principais formuladores da estratégia do Ministério da Saúde para enfrentar a Covid-19 e vinha se queixando a colegas sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro contrário ao isolamento social mais amplo.

O médico já se despediu dos colegas por meio de uma carta e chegou a distribuir um relatório de sua gestão ainda na terça-feira (14). Na carta, ele afirma que teve reunião com Mandetta, e "sua saída estava programada para as próximas horas ou dias". Oliveira diz que até uma demissão do ministro da Saúde pelo Twitter poderá ocorrer. "Só Deus para entender o que querem fazer", completou.

Divergências

O pedido de demissão de Wanderson ocorre exatamente um dia após Mandetta avisar à sua equipe que Jair Bolsonaro já procura um nome para o seu lugar e que deve ser demitido ainda nesta semana.

As divergências de posicionamentos do presidente e do ministro quanto ao isolamento social ficaram cada vez mais evidentes, nas últimas semanas, quando crescem os números do novo coronavírus no Brasil. O apoio que o ministro detinha de militares foi enfraquecido após o mesmo afirmar em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, que o brasileiro não sabe se ele ou o presidente. Para a cúpula fardada se tratou de uma provocação desnecessária.

Especialista em Epidemiologia

Referência em Epidemiologia, Wanderson Oliveira era de total confiança de Mandetta. Esteve à frente do combate à pandemia desde o início, defendendo medidas de isolamento proporcionais ao estágio da epidemia em cada região, e de higiene, chegando a fazer demonstrações de como lavar as mãos nas pias que foram instaladas no térreo do Ministério da Saúde em Brasília.