Empréstimo consignado de servidores estaduais do Ceará pode ser suspenso durante a pandemia

O desconto em folha de pagamento dos empréstimos consignados dos servidores estaduais do Ceará poderá ser suspenso por até três meses devido à pandemia da Covid-19. A decisão foi comunicada pelo banco Bradesco ao Governo do Estado em ofício nesta quarta-feira (20).

A medida atendeu à articulação de servidores e parlamentares junto à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag). O Bradesco decidiu ainda ampliar o prazo máximo dos empréstimos de 72 para 96 meses e oferecer carência de três meses para novos empréstimos.

O benefício não é automático e ficará a critério do servidor estadual ser atendido pelas medidas. A forma como será aplicado o benefício ainda será divulgada pelo banco.

"Estima-se que de 8 a 10 mil servidores serão beneficiados com essa decisão. Ela é facultativa, porém, querendo ou não, serão beneficiados. É uma vitória grande para nós, servidores do Estado", afirma o servidor estadual Felipe Lira, um dos mobilizadores da ação.

Articulação

Desde o final de março, os servidores tentavam suspender os descontos. O deputado estadual Osmar Baquit (PDT) chegou a encabeçar a articulação junto ao Governo do Estado e apresentou requerimento na Assembleia Legislativa a favor da suspensão.

"Entrei com requerimento na Assembleia Legislativa que foi aprovado por unanimidade para que os servidores tivessem suspensos pelo menos por dois meses seus empréstimos consignados com o Bradesco. Conversei com o governador Camilo Santana, que autorizou o secretário Flávio Jucá ter essa conversa com o Bradesco", disse Baquit, nesta quarta-feira (20), comemorando a decisão do banco.