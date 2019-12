Empresário, Prisco Bezerra vai representar o Ceará no Senado; veja o perfil

Primeiro suplente de Cid Gomes (PDT) no Senado Federal, Prisco Bezerra (PDT) é empresário do setor de Educação, com atuação em Ensino Superior. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará, com MBA em Controladoria pela UFC/USP. Foi auditor e consultor da Ernst & Young e professor substituto da UFC. Prisco Bezerra nunca havia concorrido a um cargo eletivo antes e assume o mandato na Casa pela primeira vez.

​

Irmão do prefeito Roberto Cláudio, Prisco ocupou a Secretaria de Governo, a principal da Prefeitura de Fortaleza, durante o primeiro mandato do irmão.

Roberto Cláudio e Prisco são filhos de um casal de servidores públicos federais. O pai, Roberto Claudio Frota Bezerra, foi professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde chegou ao cargo de reitor. A mãe, Maria das Graças, foi servidora da mesma universidade. O avô dos dois, também chamado Prisco Bezerra, foi professor da UFC, chegando a batizar o campus principal da instituição. ​​

Finanças

Com patrimônio de R$ 64 milhões declarado à Justiça Eleitoral, Prisco foi o coordenador financeiro da campanha de Cid Gomes ao cargo no ano passado e, inclusive, foi um dos doadores. Ele assume o mandato na Casa pela primeira vez.