Emenda ao Código da Cidade quer multa a donos de animais que não recolhem fezes

Uma das sugestões dos vereadores de Fortaleza ao Código da Cidade, que está na pauta de discussão da Câmara Municipal de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (24), é determinar multa para donos de animais domésticos que não recolherem as fezes dos bichinhos em locais públicos.

A proposta é do vereador Guilherme Sampaio (PT) e foi acordada com a comissão especial do Plano Diretor, que discutiu a matéria antes da chegada ao Plenário.

A emenda foi consensual entre os parlamentares, mas o autor reconhece que a aplicação da multa será difícil. No entanto, ele acredita ser necessário provocar discussão sobre o tema. "As regras de convivência precisam ser respeitadas é e necessário consolidar esse conceito".

Segundo Guilherme Sampaio, a cultura pet vem crescendo na cidade de Fortaleza,e portanto, "quanto mais cedo os padrões de sociedade se aplicarem, melhor será para que amanhã não seja um problema para o município".

Em discussão

O Código da Cidade dispõe sobre os mais diversos assuntos que impactam na vida da população. O projeto altera as regras de construção na cidade, preservação do meio ambiente, a conduta dos cidadãos e até a participação da sociedade em projetos de iniciativa popular e na tomada de decisões do poder público.