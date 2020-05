Em posse no TSE, Barroso defende democracia e critica 'milícias digitais'

Ao tomar posse, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, destacou, nesta segunda-feira (25), a importância da democracia e rebateu ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.

Barroso também defendeu a importância da participação feminina na política e fez duras críticas ao que chamou de "milícias digitais" que disseminam fake news nas eleições. Bolsonaro acompanhou a cerimônia de posse por videoconferência, mas, como é de praxe neste caso, não discursou.

Barroso relembrou que um dos principais legados de sua geração é ter um País "sem presos políticos, sem exilados, sem violência contra os adversários". Ele fez referência aos crimes cometidos durante a ditadura militar.

"Como qualquer instituição em uma democracia, o Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe lembrar, porém, que o ataque destrutivo às instituições, a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, já nos trouxe duas longas ditaduras na República. São feridas profundas na nossa história, que ninguém há de querer reabrir", afirmou Barroso nesta segunda.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro foi flagrado falando em armar a população para impedir uma suposta ditadura no Brasil. A declaração do presidente ocorreu durante reunião ministerial do dia 22 de abril, tornada pública por decisão do Supremo na última sexta-feira. Hoje, sem citar o Presidente da República diretamente, Barroso falou que "precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência".

"A educação, mais que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência", declarou o presidente do TSE e ministro do STF.

Barroso também falou sobre a necessidade de encontrarmos "denominadores comuns e patrióticos". "Pontes, e não muros. Diálogo, em vez de confronto. Razão pública no lugar das paixões extremadas", defendeu. "Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de um mundo plural. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nela só não há lugar para a intolerância, a desonestidade e a violência."

Ao assumir a presidência do TSE, Barroso também condenou as chamadas milícias digitais, que, segundo ele, possuem uma "atuação perversa" para disseminar "ódio e radicalização". "São terroristas virtuais que utilizam como tática a violência de ideias, e não o debate construtivo. A Justiça Eleitoral deve enfrentar esses desvios", disse.

Com um discurso sobre a importância da equidade de gênero na política, Barroso também enalteceu a condução bem sucedida de mulheres na liderança de países que se tornaram referência no combate ao novo coronavírus. Barroso citou como exemplo a premiê Angela Merkel, da Alemanha, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.

O Brasil tem sido criticado internacionalmente pela condução no combate à covid-19. Esta semana, o País chegou ao segundo lugar entre os que mais possuem casos confirmados da doença (são mais de 360 mil diagnósticos).