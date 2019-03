Em despedida da Blair House, Bolsonaro cumprimenta funcionários do local e pergunta quem é do Ceará

Em despedida da Blair House, local onde ficou hospedado durante a visita a Washington, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou funcionários do local e indagou “quem é do Ceará levanta a mão aí”.

As pessoas presentes no local riram da pergunta feita pelo presidente do Brasil e uma das funcionárias levantou a mão, confirmando ser natural do estado nordestino.

O momento foi divulgado em um vídeo publicado no Twitter oficial do Palácio Planalto na noite desta terça-feira (19), que também mostra Bolsonaro assinando o livro da casa de hóspedes do governo americano, que também já hospedou Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso.

Jair Bolsonaro foi recebido, nesta terça-feira (19), na Casa Branca, pelo presidente Donald Trump, para sua primeira reunião bilateral com os EUA.