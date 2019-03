Em Brasília, Camilo Santana tem encontro com o ministro da Economia Paulo Guedes

O governador Camilo Santana (PT) se reúne no fim da manhã desta quarta-feira (encontro marcado para 11:30) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na sede do ministério, em Brasília.

O gestor cearense estará acompanhado da secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobayba, no primeiro encontro oficial entre os dois desde o início do governo Jair Bolsonaro, em janeiro passado.

Camilo Santana vai levar ao ministro uma pauta de interesse do Ceará que envolve as operações de crédito feitas pelo Estado com o aval do ministério, além da renegociação de dívidas entre estados e a União. A reforma da previdência também deve ser um assunto abordado entre os dois.

Ainda nesta quarta (13), Camilo Santana tem audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde tratará da conclusão das obras da Transposição das Águas do Rio São Francisco e também a liberação de recursos para o Cinturão das Águas do Ceará.

Outra pauta do governador será o sistema penitenciário. Ele terá encontro às 17h, no Departamento Penitenciário Nacional. Recentemente, o Estado solicitou auxílio ao governo federal na liberação de homens do sistema nacional para atuar por mais 45 dias nos presídios do Ceará, após a crise que aconteceu em janeiro.