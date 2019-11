Eleitores denunciam venda de fichas em mutirão de cadastramento biométrico no Centro de Eventos

No mutirão de cadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), realizado no Centro de Eventos do Ceará, eleitores reclamaram da falta de organização e até da venda de senhas para atendimento. Neste domingo (17), o TRE-CE distribuiu três mil fichas. O objetivo do órgão é registrar 523 mil cidadãos antes das eleições 2020.



O advogado Rafael Driesse chegou com a esposa às 4h da manhã no Centro de Eventos do Ceará para conseguir pegar uma das senhas distribuídas ainda na madrugada. “Acordamos às 3h. Vejo um pouco de falta de organização e também de informação. O pessoal que está fora não tem acesso ao banheiro. Além disso, tem gente vendendo fichas de atendimento por R$200”, declarou o eleitor. Durante a semana, o atendimento funciona de 8h às 17h — por ordem de chegada.



Segundo o TRE-CE, no sábado (16), 7 mil pessoas foram atendidas. Já no domingo, o órgão distribuiu 3 mil senhas de atendimento. Lorena Belo, coordenadora de administração do cadastro eleitoral do TRE, afirmou que as fichas foram colocadas apenas no fim de semana com o intuito de ofertar mais segurança no horário de saída dos atendimentos. Ela também pede aos eleitores para denunciarem irregularidades no serviço. “Com relação a venda de senhas, a recomendação que o TRE-CE passa é que aquele eleitor que tiver conhecimento da venda ilegal de senha reporte a situação a qualquer servidor do Tribunal para que administração possa tomar as devidas providências ”.







Caso o eleitor não faça o cadastro da biometria até 29 de novembro, o título será cancelado, podendo gerar uma série de consequências, inclusive a suspensão do CPF. Também ficará impedido de votar e ser votado nas próximas eleições, de inscrever-se ou receber o Bolsa Família; emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino; contrair empréstimos em bancos oficiais; tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber salário.



É importante lembrar que para realizar o cadastramento, o eleitor precisa apresentar um comprovante de residência atualizado e um documento de identificação com foto, como Identidade, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte.

Atendimento



Foram montados 120 guichês no Centro de Eventos do Ceará para atender os eleitores. Considerando a intensa procura, o TRE-CE disponibilizou 1.000 cadeiras em uma sala de espera climatizada, proporcionando maior conforto aos que aguardam atendimento. Além disso, há também distribuição de água, café e bolacha.



O TRE reforça que os eleitores que precisam fazer o título pela primeira vez ou transferir o documento devem aguardar o final do prazo da biometria, para pegar menos fila, já que a data-limite para essas operações é 6 de maio de 2020.