Eleição suplementar em Aracoiaba segue tranquila; resultado deve sair às 20h

Este domingo (1°) foi um dia atípico para os eleitores de Aracoiaba, no Maciço de Baturité. Isso porque os 22.988 eleitores aptos vão às urnas — em eleição suplementar — para escolher um novo prefeito e um vice-prefeito, já que os eleitos em 2016, Antônio Cláudio e Maria Valmira Silva de Oliveira, respectivamente — tiveram os seus diplomas cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). A chapa eleita cumpre mandato de um ano, até a posse do prefeito e vice nas eleições de 2020.

O clima na cidade está muito tranquilo, de acordo com Samuel Apoliano Sobreira, chefe do Cartório Eleitoral de Aracoiaba. "Como esse é o único município do Ceará onde está havendo eleição complementar, tivemos um aparato maior dos órgãos de segurança pública, que estão percorrendo todas as zonas eleitorais para coibir irregularidades", afirma.

O resultado final dessa eleição deve ser divulgado até às 20h, segundo Sobreira, hora em que deverá ser anunciado o resultado final pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). "Na ultima eleição, terminamos a apuração por volta das 21h. Esse ano, como temos mais gente do TRE trabalhando conosco, vamos ter condições de apurar os votos com mais celeridade", garantiu.

O desafio é recolher as urnas com segurança em distritos mais distantes da sede. "Temos um distrito que fica a cerca de 50 quilômetros e o acesso é por estrada carroçal. A nossa orientação é que eles não tenham pressa, pois o importante é que tudo seja feito dentro dos padrões de segurança", ressalta Samuel Sobreira.

Votação dos candidatos

Os dois candidatos ao cargo de prefeito — Thiago Campelo Nogueira (PDT) e Wellington Silva de Oliveira (PL) — votaram ainda no período da manhã. Thiago Noguieira disse, em entrevista ao Diário do Nordeste, que as prioridades, se eleito, são saúde, educação e segurança.

"Na saúde, precisamos contratar médicos e técnicos de enfermagem, para que o atendimento à polpulação seja de qualidade. Na educação, as crianças Também precisam ter merenda de qualidade e fardamento. É importamente também que os servidores tenham salário em dia e a segurança pública seja assegurada è população".

Já o candidato Wellington Silva de Oliveira não quis dar entrevista, e questionou o uso da sua imagem por veículos da imprensa. De acordo com o candidato, a proibição teria sido dada pela juíza Cynthia Pereira Petri Feitosa, da 67ª Zona Eleitoral. Versão negada pelo chefe do Cartório Eleitoral.

"Não houve nenhuma proibição da juíza e, sim, do advogado do candidato. Ele me disse que o Diário do Nordeste havia pedido entrevista com o Wellington, mas que ele, advogado, havia recomendado ao candidato que não falasse com a imprensa e muito menos permitisse imagens", afirma Samuel Apoliano Sobreira.

O candidato do PL na eleição suplementar, conhecido como Edim da Bill, segue trajetória familiar política no município. É filho de Dona Bill, ex-vice-prefeita cassada, e do vereador licenciado Wellington Silva, ex-presidente da Câmara – além de irmão do cantor de forró Wesley Safadão. Já o apoio ao postulante do PDT vem do ex-presidente da Câmara e atual prefeito, Hélder Paz.