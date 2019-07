Eduardo Bolsonaro ganha festa surpresa de aniversário com o tema Minions

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, comemorou nesta quarta-feira (10), seu aniversário de 35 anos com o tema Minions. A festa surpresa foi realizada no gabinete do parlamentar, durante a votação da Reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. O texto-base da reforma foi aprovado em primeiro turno por 379 votos a 131.

Imagens nas redes sociais, compartilhadas pelo próprio Eduardo Bolsonaro , mostram a inusitada decoração, com diversos balões, retratando os divertidos personagens amarelos do filme infantil.

A ideia do tema foi brincar com o "apelido" que os seguidores da família Bolsonaro ganharam dos opositores.

Além da festa, Eduardo recebeu cumprimentos do pai, Jair Bolsonaro, que comemorou mais um aniversário de seu '03' nas redes sociais: "- Hoje meu 03 completa mais um ano de vida. Parabéns, Eduardo @BolsonaroSP! Sucesso e felicidades! Que Deus o abençoe! ".

Antes de voltar para a votação da reforma, Eduardo Bolsonaro agradeceu aos colegas e familiares pela festa recebida no gabinete: "Agradeço a todos que me parabenizaram pelo meu aniversário hoje. Tive um tempinho para cantar um parabéns no gabinete agora pouco, mas a realidade me chamou rápida e novamente: votação nominal!"