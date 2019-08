Eduardo Bolsonaro compartilha vídeo de youtuber chamando Macron de idiota

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou na quinta-feira, 22, em sua conta do Twitter um vídeo no qual o youtuber bolsonarista Bernardo Küster chama o presidente da França, Emannuel Macron, de "idiota". O tuíte foi feito horas após o líder francês convocar o bloco econômico G7 para discutir as queimadas na Amazônia durante a cúpula que começa neste fim de semana em Biarritz, na França.

Horas depois de postar o vídeo, Eduardo critica o Poder360 por mencionar seu tuíte. "Não se rebaixe @Poder360. Títulos como este dão a falsa impressão que eu chamei Macron de idiota em vídeo, o que vocês sabem ser mentira. Deem a notícia de verdade. E ainda jogam a questão da embaixada no meio. Jogo sujo de vocês. Lamentável..."

A indicação à embaixada nos Estados Unidos, que ainda não foi oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro, tem de passar primeiro pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e, depois, por votação em plenário.