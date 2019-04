Domingos Neto será relator do Orçamento da União 2020

O deputado cearense Domingos Neto (PSD) será o relator geral da Proposta Orçamentária 2020, conforme adiantado pelo Diário do Nordeste no início do ano. O nome do deputado foi oficializado na quarta-feira (3) pelo líder do maior bloco parlamentar da Câmara, deputado Elmar Nascimento (DEM), em ofício enviado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).

O coordenador da bancada cearense no Congresso, será relator da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, formada por deputados e senadores. Nos anos pares, um deputado preside a comissão e um senador relata o orçamento. Nos ímpares, os papeis se invertem. Neste ano, coube ao bloco parlamentar na Câmara indicar o relator.

Entre outras atribuições, a Comissão de Orçamento é responsável por discutir projetos relativos à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos créditos adicionais (suplementar e especial).