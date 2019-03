Diretores da Agência Espacial Brasileira são exonerados

O governo federal exonerou os titulares das quatro diretorias da Agência Espacial Brasileira (AEB) e nomeou um novo dirigente para uma delas. Cristiano Augusto Trein assume o cargo de diretor de Política Espacial e Investimentos, no lugar de Petrônio Noronha de Souza, que deixou a função em janeiro e teve sua saída publicada nesta quinta-feira (7).

Também foram exonerados, mas ainda sem definição de substitutos: Carlos Alberto Gurgel Veras (Diretor de Satélites, Aplicações e Desenvolvimento), Laudir Francisco Schmitz (Diretor de Planejamento, Orçamento e Administração) e Rogério Luiz Veríssimo Cruz (Diretor de Transporte Espacial e Licenciamento).

A AEB é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e está sob a presidência do tenente-coronel Carlos Augusto Teixeira de Moura desde meados de janeiro, quando o ministro Marcos Pontes assumiu o comando da pasta. As exonerações e a nomeação do novo diretor da agência estão formalizadas no Diário Oficial da União (DOU).