Dia do Youtuber: vereador retira proposta da pauta na CMFor

O vereador Adail Junior (PDT) retirou da pauta da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) um projeto de lei visava a criação do Dia do Youtuber no município de Fortaleza. A proposta seria discutida nesta quinta-feira (25), mas foi o vereador desistiu de levá-la ao plenário devido à repercussão negativa.

A comemoração seria fixada no dia 5 de janeiro, data de aniversário do piauiense Whindersson Nunes, o brasileiro com o maior número de seguidores na plataforma.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destacava o objetivo de "valorizar e reconhecer o youtuber, que é um profissional muito presente hoje em diversos sítios da internet, com o compartilhamento de conteúdo advindo do site YouTube".