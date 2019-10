Desembargador Durval Aires Filho é homenageado na Câmara com a Medalha Boticário Ferreira

O desembargador Durval Aires Filho será homenageado pela Câmara Municipal de Fortaleza, nesta quinta-feira (24), com a Medalha Boticário Ferreira. Considerada a maior comenda do Legislativo Municipal, foi instituída em 1981 pela Casa para premiar o mérito cívico do cidadão que se distingue pela notoriedade do saber, relevantes serviços prestados à coletividade, e exemplos de dedicação ao serviço público.

“É uma honra receber essa medalha, até pela admiração que sempre tive pelo Boticário Ferreira. Além disso, é um reconhecimento pelo meu trabalho que recebo com gratidão e humildade, mas que também só aumenta a minha responsabilidade como pessoa e como desembargador”, revela. Magistrado desde 1986, somando oito anos como desembargador, Durval Aires é autor de seis livros, entre obras literárias e jurídicas, e ocupa a cadeira de nº 40 da Academia Cearense de Letras.​

​

Recentemente, conquistou a terceira colocação no I Concurso Nacional de Literatura, promovido pela Associação Brasileira de Magistrados e Academia Paulista de Letras, com o conto “Naus Frágeis”. "Imagine a honra de concorrer com participantes de todo o Brasil e ocupar a terceira colocação, desbancando Rio de Janeiro e São Paulo?", ressalta. Também está publicando um livro pela plataforma Amazon, que espera ser lido "em várias partes do mundo". ​

​

A iniciativa da homenagem ao desembargador foi do presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique (PDT), que fará discurso de saudação ao homenageado. Devem comparecer ao evento, o governador Camilo Santana (PT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo, além de outras autoridades e convidados.

A solenidade de entrega ocorre às 19h30, na sede da Câmara Municipal de Fortaleza, localizada na rua Dr. Thompson Flores, 830, bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na Capital.

​

Medalha Boticário Ferreira​

O nome da comenda homenageia Antônio Rodrigues Ferreira, o “Boticário Ferreira”, farmacêutico que chegou ao Ceará com 25 anos, em 1825, e que também se destacou como político e bom administrador quando assumiu a Prefeitura Provincial, no período de 1843 a 1859, cargo que exerceu até sua morte. ​

​

Perfil ​

Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), turma de 1979, Durval Aires tinha inicialmente a vontade de ser jornalista, mas acabou sendo aprovado em concurso para juiz em 1986. Possui mestrado em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Tem, ainda, especialização em Análise Ambiental pela Universidade Estadual do Ceará e especialização em Direito e Processo Eleitoral pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).​

​

É desembargador desde janeiro de 2011. Ingressou na magistratura em setembro de 1986, como Juiz Substituto da Comarca de Farias Brito. Trabalhou nas Comarcas de Aurora e Tianguá. Em 1993, passou a atuar na 30ª Vara Cível do Fórum Clóvis Bevilácqua. Um ano depois, assumiu a titularidade da 3ª Vara de Execuções Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária, onde permaneceu até ascender à Justiça de 2º Grau.​