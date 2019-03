Derrotada ao Senado, Maurren Maggi diz que tentará nova eleição

Apesar de não ter conseguido uma cadeira no Senado em 2018, a medalhista olímpica Maurren Maggi afirmou que sua tentativa de entrar para a política não está encerrada. A declaração foi dada no Camarote N1, no sambódromo do Rio de Janeiro.

"Meu próximo passo na política não será um passo, será um salto", afirmou a atleta que levou ouro no salto em distância na Olimpíada de Pequim em 2008. "Vou esperar dois anos para avaliar, senão esperarei quatro para tentar ser Senadora".

Em 2018, Maggi se candidatou pelo PSB ao Senado em São Paulo e somou 2,9 milhões de votos, mas não conseguiu se eleger. A atleta foi ao camarote acompanhar os desfiles das escolas de samba cariocas. Ela disse que torcerá pela Beija-Flor e pela Mocidade. "O Carnaval é uma festa única que o mundo inteiro assiste. Estou muito feliz de poder vir prestigiar esse momento", disse.