Deputados querem título de cidadão cearense para Bolsonaro

O deputado, delegado Cavalcante (PSL), está colhendo assinaturas dos parlamentares na Assembleia Legislativa para protocolar projeto de lei que concede o título de cidadão cearense ao presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, ele reuniu 12 assinaturas - são necessárias no mínimo 31 -, entre elas a do líder do governo Camilo Santana na Casa, deputado Julio Cesar Filho (PPS).

Ao ser questionado sobre as razões para apresentar a proposta, Cavalcante ressaltou o "pensamento de direita" que Bolsonaro representa e o apoio dado pelo Governo Federal ao Estado, neste ano, para conter a crise na segurança pública.

Ele coloca a população acima de qualquer interesse político-partidário. No começo quando o governador precisou ele atendeu imediatamente e isso foi um gesto muito forte em relação ao Estado"

No projeto, o parlamentar do PSL lista fatos para justificar a aprovação da comenda, como o envio da Força Nacional para o Ceará, a doação de "centenas" de armamentos e o "acolhimento" de lideres de facções criminosas nos presídios federais.

Apoio

Até o momento o deputado delegado Cavalcante conseguiu a assinatura de 12 deputados - são necessários no mínimo 31 para iniciar a tramitação do projeto -, entre elas a do líder do governo Camilo Santana na Casa, deputado Julio Cesar Filho (PPS). Apesar do governo estadual ser adversário do Governo Bolsonaro, o líder governista prometeu articular o apoio de mais parlamentares da base ao projeto.

Delegado Cavalcante e André Fernandes, ambos do PSL, recolhem assinatura para protocolar projeto de lei que concede título de cidadão cearense a Jair Bolsonaro Divulgação

Além de Julio Cesar Filho e do autor, delegado Cavalcante, assinaram também a proposta: André Fernandes (PSL), David Durand (PRB), Erika Amorim (PSD), Fernanda Pessoa (PSDB), Heitor Ferrer (SD), Nizo Costa (Patriota), Soldado Noelio (Pros), Tin Gomes (PDT), Vitor Valim (Pros) e Walter Cavalcante (MDB).

Michelle Bolsonaro

No último dia 16, os vereadores de Fortaleza aprovaram a concessão do título de cidadão fortalezense para Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro.

Na justificativa, os autores argumentam que a primeira-dama do País tem laços familiares com o Ceará, uma vez que o pai dela é natural do Município de Crateús.

Cavalcante disse que vai sugerir ao colega de partido, André Fernandes, para apresentar outro projeto na Assembleia, que conceda o título de cidadã cearense para Michelle Bolsonaro.