Deputados assinam pedido de CPI na Assembleia para apurar diplomas falsos

Um grupo de 15 deputados estaduais assinou o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa, para investigar irregularidades em diplomas de faculdades do Ceará. O deputado Elmano de Freitas (PT) é autor da proposta.

O petista disse que está reunindo um dossiê de casos denunciados ao seu gabinete. A operação realizada pela Polícia Civil, na semana passada, contra a venda de diplomas falsos de ensino superior, no município de Palhano, deu fôlego ao pedido do parlamentar. As investigações apontaram que, pelo menos, 17 alunos foram prejudicados com diplomas falsos.

Segundo Elmano, casos parecidos podem estar ocorrendo em outros municípios. "Onde os alunos terminaram o curso e na hora de entregar o diploma descobriram que não tem validade. Tem casos no curso de Serviço Social (em várias cidades). Em Baturité, são turmas que concluiram o curso e não receberam o certificado. Vamos chamar o Conselho de Serviço Social", afirmou.

Elmano acompanhou um grupo de estudantes, na semana passada, ao Ministério Público Federal para denunciar casos em que eles tinham feito um curso para determinada profissão e descobriram que não podiam exercê-la, porque receberam diplomas referentes a outras profissões.

Apoio

Além de Elmano de Freitas, assinaram o pedido de CPI os deputados: Evandro Leitão (PDT), Carlos Felipe (PCdoB), Acrísio Sena (PT), Audic Mota (PSB), Heitor Férrer (SD), Nelinho (PSDB), Marcos Sobreira (PDT), Gordim Araujo (Patriota), Tony Brito (Pros), Nizo costa (PSB), Guilherme Landim (PDT), Nezinho Farias (PDT), Fernando Santana (PT) e Jeová Mota (PDT).

Para instalação de uma CPI, são necessárias 12 assinaturas e a instalação do colegiado fica a cargo do presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT).