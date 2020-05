Deputado que indicou diretor do Dnocs é alvo de Operação da PF por desvio em obras da BR-101

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (8) mandados de busca e apreensão em imóveis do deputado Sebastião Oliveira (PL-PE), no apartamento funcional em Brasília e na residência dele em Recife.

O parlamentar indicou recentemente o novo diretor do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs). O Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou o líder do PP, Arthur Lira (AL), como responsável pelo departamento. Ele, por sua vez, deixou a Sebastião a tarefa de nomear o diretor do Dnocs.

Essa foi a segunda fase da Operação Outline, que nesta sexta (8) prendeu dois servidores do Departamento de Estradas e Rodaens (DER) de Pernambuco.

A operação contou com 40 policiais. Eles cumprem nove mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é "desarticular organização criminosa que praticava desvios de recursos públicos destinados à obra de requalificação da BR-101, no trecho do Contorno Viário da Região Metropolitana de Recife".

As ações da PF aconteceu em Brasília, na capital Recife e nas cidades de Paulista e Serra Talhada, ambas em Pernambuco.

O contrato de requalificação da rodovia BR-101 "supera os 190 milhões", segundo a PF. A maior parte da quantia em dinheiro era repassada do Governo Federal para o DER de Pernambuco.

Segundo auditorias do Tribunal de Contas da União, a obra estava sendo executada com materiais de baixa qualidade e pouca durabilidade.

A primeira fase da operação apreendeu documentos e arquivos digitais. A PF afirmou que o resultado das análises dos documentos mostraram que houve desvio de dinheiro.