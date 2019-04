Deputado leva bolo à AL para 'comemorar' 10 anos do projeto do Acquario Ceará; obras estão paradas

O deputado soldado Noélio (Pros) levou um bolo para a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (3), em "comemoração" aos 10 anos do projeto do Acquario Ceará, cujas obras, iniciadas em 2012, estão paradas. O parlamentar de oposição destacou reportagem publicada na edição do Diário do Nordeste desta quarta, que mostra o impasse em torno da conclusão do projeto.

Já se gastou R$ 136 milhões (na obra), o que o povo quer é que tenha alguma utilidade. Hoje, esse equipamento só serve para criadouro de mosquito da dengue. Eu estive no local e nada. Uma empresa de segurança privada está gerando gasto e eu quero a solução. Qual o prazo (para concluir a obra)? Não vou me calar".

Noélio lembrou ainda no discurso que a concessão do equipamento público estava prevista para o primeiro semestre do ano passado, mas o processo não avançou.

Soldado Noélio (Pros) repercutiu matéria publicada na edição desta quarta-feira do Diário do Nordeste Foto: José Leomar

Por outro lado, o deputado Salmito Filho (PDT), da base do Governo do Estado, defendeu o impacto que o equipamento vai trazer para a economia local.