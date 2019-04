Deputado Eduardo Bismarck acusa líder do PSL de portar arma no plenário e CCJ interrompe sessão

Uma confusão suspendeu a sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara em que deve ser lido o parecer do relator da reforma da Previdência, nesta terça-feira (9).



O deputado Delegado Waldir (PSL-GO), líder do partido de Jair Bolsonaro na Casa, foi acusado pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) de estar armado em plenário.



Após a confusão, Waldir mostrou a jornalistas o coldre vazio. No entanto, Bismarck acusa o líder do PSL de ter passado a arma para outra pessoa no meio do tumulto.



O pedetista chegou a ficar em pé nas cadeiras da comissão e pediu ao presidente do colegiado, Felipe Francischini (PSL-PR) que fechasse as portas para não deixar ninguém entrar ou sair.



A sessão foi suspensa por alguns minutos e Francischini chamou os coordenadores de bancada para sua sala.



"Isto aqui não é rinha de galo", exclamou o deputado, tentando sem sucesso conter a confusão.



O tumulto começou depois que o presidente decidiu proceder à leitura do relatório. A oposição tentava apresentar questões de ordem para protelar o início da apresentação, e foi à mesa de Francischini apelar para que ela não fosse iniciada.



O clima na CCJ é de tensão desde o início da sessão, com os deputados de oposição apresentando sucessivos requerimentos para tentar adiar o processo.



A expectativa é que o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) leia nesta terça um parecer pela admissibilidade total da PEC da reforma da Previdência.

Depois, é esperado que haja pedido de vista. Assim, nova discussão sobre a PEC só deve ser retomada na próxima semana. O governo espera votar o processo na próxima quarta-feira (17).