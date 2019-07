DEM: Intervenção nacional deixa incerta situação do partido no CE e motiva reações de filiados

Convenção estadual do Democratas deveria, no final da tarde de sexta-feira (12), ter ratificado a permanência do suplente de senador Chiquinho Feitosa como presidente da sigla no Ceará. Na véspera, porém, uma resolução assinada pelo presidente nacional da legenda, ACM Neto, suspendeu a realização do evento e dissolveu a comissão provisória do partido no Estado. Assim, o DEM cearense fica sob o comando de uma comissão interventora até que uma nova convenção seja autorizada pela executiva nacional para a eleição do diretório.

A intervenção seria parte de um movimento para dar o controle do partido a Mayra Pinheiro, hoje no PSDB. Candidata ao Senado derrotada nas últimas eleições, Mayra hoje ocupa a secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, pasta comandada por Henrique Mandetta, do DEM. Segundo Mayra, a mudança de comando é um desejo da cúpula nacional do partido.

“Recebi um convite. Ainda estou no PSDB. Devo satisfação, respeito e gratidão ao senador Tasso. Aguardarei a confirmação do convite para conversar com ele e definir a situação”, afirmou ela, que viajou a Salvador para se reunir com ACM Neto, prefeito da capital baiana.

Na prática, a mudança de comando do DEM no Ceará afastaria o partido do grupo político dos Ferreira Gomes e, consequentemente, da base de apoio do governador Camilo Santana (PT) e do prefeito Roberto Cláudio (PDT). “Não é possível ter um partido que deseja representar os anseios da maioria da sociedade e permanecer alinhado com os grupos ideológicos que representam um modelo de desserviço ao país”, disparou Mayra.

A intervenção foi recebida com surpresa pelas lideranças estaduais do partido. Em entrevista, Chiquinho Feitosa tentou minimizar a decisão. “Eu encaro tudo que aconteceu e está acontecendo até agora como um mal-entendido. Não tive oportunidade de falar com o presidente ACM Neto antes dessa tomada de decisão, falei com algumas pessoas do partido, o próprio presidente Rodrigo Maia, que levou as informações necessárias a ele (ACM Neto) e isso vai se normalizar”, garantiu.

No comando do DEM-CE há quatro anos, Chiquinho prefere evitar atritos com a possível nova colega de sigla. “Se o propósito é a entrada no partido da Dra. Mayra, ela é muito bem-vinda. É uma pessoa com quem eu me dou imensamente bem”, garantiu.

Já o deputado estadual João Jaime foi mais incisivo ao analisar a disputa. Segundo ele, Mayra só será bem-vinda se tiver outra postura. “O partido tem militantes, tem mandatos, o Democratas hoje é um partido importante do Brasil, tem a presidência da Câmara, a presidência do Senado, e talvez isso esteja despertando a cobiça de pessoas que rodaram vários partidos tentando encontrar algumas vantagens e, como não encontraram, agora tentam entrar à força no DEM", criticou.

O deputado afirmou ter recebido garantias do próprio ACM Neto, por meio do advogado do partido, de que a intervenção seria desfeita. “Segunda-feira, o que foi nos dito pelo diretório nacional, é que será reestabelecido o nosso presidente, que é o Chiquinho Feitosa, que será reconduzido, e a intervenção será suspensa”, assegurou.

Oposição

O fortalecimento da oposição ao grupo político dos Ferreira Gomes teria como um dos principais interessados o deputado federal Capitão Wagner (Pros), que deve disputar a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. Embora admita ter interesse na aproximação do DEM sob o comando de Mayra, Wagner nega ter participado de qualquer articulação que resultasse na decisão do partido.

“Eu fiquei sabendo da intervenção pelas redes sociais. Não tem nada construído com a gente, não. Pode até ser construído, mas não tem nada certo ainda”, afirmou.