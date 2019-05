'Deixa eleição para o ano que vem, vamos agora tapar buraco', diz Cid sobre eleições em 2020

Em meio às movimentações nos bastidores da política cearense para a eleição de Fortaleza em 2020, o senador Cid Gomes (PDT), uma das principais lideranças do partido, sugeriu ao prefeito Roberto Cláudio (PDT) iniciar as tratativas para a sua sucessão apenas no ano que vem e focar as atenções, agora, em "tapar buraco". Cid, por outro lado, falou da sua aproximação com o senador Tasso Jereissati (PSDB).

Ao ser questionado pelo Diário do Nordeste durante evento na Assembleia Legislativa, na manhã desta sexta-feira (31), sobre as próximas eleições, Cid disse que ainda é cedo e que não se preocuparia agora com o nome escolhido para a sucessão municipal.

Quem conduz esse processo é o prefeito Roberto Cláudio, mas me antecipando, diria que eu, no lugar dele, não me preocuparia com isso, me preocuparia em administrar. Nós passamos agora uma quadra invernosa que foi muito forte, fazia muito tempo que não chovia tanto e isso provoca estragos na cidade e, portanto, eu me ocuparia disso, de recuperar as coisas em Fortaleza. O Roberto ainda tem uma série de grandes projetos para serem tocados. Deixa os oportunistas que não tem o que fazer ficar se ocupando dessa coisa"

O pedetista continuou:

Deixa eleição para o ano que vem, vamos cuidar agora de administrar, tapar buraco"

Cid defendeu, no entanto, que o partido deve "juntar forças tanto quanto possível" para a disputa em 2020, "sem nenhum veto".

Ao ser questionado sobre eventual aliança com o PT, partido do governador Camilo Santana, que se articula para lançar candidatura própria, Cid tangenciou. "A gente deve conversar com muita gente. Eu tenho uma aliança histórica com o PT lá em Sobral, e aqui no Estado também".

Por outro lado, admitiu aproximação com o senador Tasso Jereissati, uma das principais lideranças políticas do PSDB, partido de oposição histórica ao seu grupo político no Ceará.