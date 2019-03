'Deixa as investigações continuarem', diz Bolsonaro sobre situação de ministro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não quis comentar as investigações envolvendo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sobre supostas candidaturas de laranjas, caso revelado pela Folha de S.Paulo.

Ao ser questionado sobre o tema, ao fim de um evento no Palácio do Planalto, disse apenas: "Ai não, deixa as investigações continuarem", encerrando a entrevista, ao ser questionando sobre a situação do ministro, se havia alguns constrangimento.

Como a Folha de S.Paulo mostrou nesta sexta-feira (8), auxiliares de Bolsonaro (PSL) avaliam como insustentável a permanência de Álvaro Antônio, após novas acusações de seu envolvimento com candidaturas de laranjas.

A avaliação tem sido feita, em caráter reservado, por assessores presidenciais, para os quais a insistência do ministro em seguir no posto só prolonga a crise política. Nas palavras de um ministro palaciano, Marcelo Antônio "não é imexível" e, a cada nova acusação, ganha força a necessidade de seu afastamento.

Denúncia

Na última quinta (7), o jornal revelou duas novas personagens do caso dos laranjas do PSL : Zuleide Oliveira, que acusa o ministro de convidá-la a ser laranja, e Adriana Borges, que prestou depoimento apontando assessores de Álvaro Antônio como intermediários de uma negociação do esquema. O ministro nega as irregularidades.

Nos bastidores, o presidente tem sinalizado que gostaria de esperar a conclusão do inquérito instaurado pela Polícia Federal para tomar uma decisão.

O diagnóstico de aliados próximos dele é de que a espera não é a melhor estratégia, sobretudo no momento em que Bolsonaro tenta estabelecer uma pauta positiva para a reforma previdenciária.

Crise no Palácio

O receio é que o escândalo envolva ainda mais o Palácio do Planalto na crise que já levou à queda do ministro Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência.

Para um assessor presidencial, as manifestações contrárias ao governo nos blocos de rua durante o Carnaval, com referências à cor laranja, demonstram que a permanência de Álvaro Antônio atrapalha a vida do Planalto.

Investigação

O procurador-regional eleitoral de Minas, Angelo Giardini de Oliveira, instaurou nesta quinta uma investigação para apurar indícios de caixa dois na campanha do PSL-MG, comandado na época pelo atual ministro do Turismo.

A investigação tem como um dos pressupostos a não declaração pelo partido da confecção de cerca de 25 mil santinhos. O "Procedimento Preparatório Eleitoral", nome técnico da investigação, tem como base reportagem publicada pela Folha de S.Paulo nesta quinta mostrando que a candidata Zuleide Oliveira acusa o ministro de tê-la convidado a ser laranja na eleição, com pedido de devolução de verba publica do partido.

O procurador cita a reportagem na portaria em que determina a abertura de investigação e ressalta dois pontos.