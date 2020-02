Definida divisão de cargos e vagas de concurso público da Assembleia Legislativa; veja lista

Já está definida a divisão de cargos e vagas para o concurso público da Assembleia Legislativa a ser realizado em 2020. O certame disponibilizará 100 vagas em diversas áreas, sendo 92 vagas de ampla concorrência (AC) e oito destinadas à candidatos com deficiência (PCD). A divisão de cargos foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (17). A expectativa é de que o edital seja divulgado ainda em fevereiro.

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). Anunciado em outubro de 2018, o certame faz parte de um plano de modernização do Legislativo Estadual. O salário inicial será de R$ 2.200 para os cargos de nível médio e de R$ 4.500 para as vagas de nível superior, segundo a Assembleia.

O certame será realizado nas seguintes etapas: prova escrita objetiva, dividida em prova de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, para todos os cargos; e redação, também para todos os cargos. Tais provas terão caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de analista legislativo, está prevista, ainda, avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Confira abaixo a lista completa de cargos e vagas, divididas por Ampla Concorrência (AC) e Pessoa com Deficiência (PCD):

Nível médio:

Técnico Legislativo (28 AC; 02 PCD)

Nível superior: