Defensoria Pública assina nota pública pedindo a continuidade do isolamento social

A Defensora Pública Geral do Estado, Elizabeth Chagas, assinou nota pública reiterando a necessidade de prorrogação do isolamento social no Ceará, tendo em vista evitar maior número de casos de Covid-19 no estado. O texto foi divulgado em conjunto com a a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará – ADPEC e a Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Ceará. O governador Camilo Santana (PT) deve decidir neste fim de semana sobre a renovação ou não do decreto que obriga o isolamento social.

Segundo o documento, "a curva de contágio no Ceará permanecerá em ascendência" nas próximas semanas e, por conta disso, é necessário a continuidade do isolamento decretado pelo Governo estadual.

"A política de quarentena social é a única capaz de, neste momento, retardar a contaminação e, portanto, o acúmulo de casos graves nos hospitais, em prejuízo de todos. É de fundamental importância a adoção de medidas extremas de contingenciamento da população em suas casas, principalmente, ante ao cenário da rede hospitalar pública e privada do Estado já em colapso para o atendimento de casos graves", ressalta o texto.

Na quinta-feira (16), o serviço de saúde do Ceará atingiu 100% da capacidade de acolhimento nas UTIs da rede pública.

A nota pública ressalta ainda que a Defensoria Pública estará "atenta às providências necessárias para salvaguardar à população de seu direito fundamental à saúde".

UFC

Outras instituições também se manifestaram publicamente a favor da continuidade do isolamento. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará lançou, nesta semana, nota técnica a respeito do distanciamento social no Ceará e no Brasil.

O documento aponta a importância da manutenção das medidas de isolamento como estratégia fundamental e cientificamente embasada para evitar a disseminação rápida e ampliada do novo coronavírus.

A nota técnica alerta ainda que o foco apenas em ações voltadas para os casos sintomáticos respiratórios ou para populações de maior risco, como pessoas idosas, "é reconhecidamente uma estratégia insuficiente, permitindo o agravamento das consequências danosas da pandemia à saúde e vida da população". O documento reitera ainda a necessidade de ampliação dos testes realizados.