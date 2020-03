De máscara, Bolsonaro anuncia novas medidas e ministro com coronavírus

Usando máscara, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, durante entrevista coletiva, que o Ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Costa, testou positivo para o novo coronavírus.



Na coletiva, também se encontravam outros membros do governo, também protegidos com máscara cirúrgica.



Bento Costa não é o único membro do governo diagnosticado com Covid-19. O assessor de comunicação Fábio Wajngarten e o Ministro do Gabinete de Segurança Internacional, General Heleno, também tiveram resultados confirmados para o vírus. Além deles, outros 15 integrantes da viagem que o presidente realizou aos Estados Unidos na semana passada estão infectados.



Bolsonaro já realizou dois testes para o novo coronavírus e, segundo ele, os dois foram negativos.



Novas medidas

Na coletiva, os membros do governo também anunciaram novas medidas de contingenciamento para o novo coronavírus.



O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que a saúde pública deve, em breve, ter um sistema de monitoramento tecnológico. Além de regulamentar a telemedicina.

Na economia, o presidente Bolsonaro anunciou que o governo deve lançar medidas para ajudar trabalhadores autônomos e empresas de aviação. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o valor de R$ 15 bilhões para estes "socorros". Guedes também anunciou que a equipe econômica do governo estará anunciando medidas a cada 48h para combater os efeitos do coronavírus no país.