Davi Barreto, conselheiro substituto do TCE-CE, é indicado para cargo no Governo Bolsonaro

O ministro da Infraestrutura do Governo Bolsonaro (PSL), Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou na noite desta sexta-feira (8), no Twitter, que o auditor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Davi Barreto foi indicado para o comando da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Engenheiro, Barreto atua como conselheiro substituto da Corte de Contas do Ceará.

"Conselheiro concursado do TCE-CE (1º lugar), formado no ITA e mestre em Regulação (UNB), ainda leva consigo 10 anos de experiência como auditor do TCU na Secretaria de Projetos de Concessão de Rodovias, Portos e Aeroportos", escreveu o ministro, ao destacar o currículo do indicado.

No TCE-CE, Davi Barreto foi empossado no cargo de conselheiro substituto em julho de 2017. Já em dezembro daquele ano, ele foi eleito para o cargo de Ouvidor da Corte de Contas, no biênio 2018-2019. O auditor é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mestre em Regulação pela Universidade de Brasília (UNB).