Damares Alves comunica a Bolsonaro que quer deixar governo, diz revista

A ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, comunicou ao presidente Jair Bolsonaro seu desejo de deixar a pasta, segundo a revista Veja.

Segundo a publicação, Damares Alves teria pedido demissão alegando cansaço e saúde debilitada após quatro meses à frente da pasta, além de ameaças de morte que estaria sofrendo. Há alguns dias, ela se reuniu com Jair Bolsonaro para debater sobre o seu futuro. Após fazer um resumo de sua atividade, Damares decidiu que vai deixar o cargo.

A ministra explicou ao presidente que não tem mais condições físicas e emocionais para suportar por muito mais tempo as demandas que o cargo impõe. Bolsonaro, ao ouvir as queixas, quis desconversar, de acordo com a Veja. “Você vai sair, mas daqui a quatro anos”. A ministra avisou que permanecerá no cargo, no máximo, até dezembro deste ano.

Ao jornal O Globo, entretanto, Damares Alves garantiu que não vai deixar o governo. "Informo que não pretendo sair do governo", afirmou a ministra em nota.