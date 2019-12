Criticado, Domingos Neto atribui aumento do Fundo Eleitoral a interesses partidários

O aumento de R$1,8 bilhão para o Fundo Eleitoral foi confirmado nesta quarta-feira (4) pelo relator geral da proposta orçamentária de 2020, Domingos Neto (PSD). Dessa forma, a dotação para as campanhas municipais pode chegar a R$3,8 bilhões no próximo ano. O anúncio da previsão de verba para campanhas eleitorais rendeu críticas ao líder da bancada cearense.

O montante é quase o dobro do que havia sido indicado pelo governo. Na versão do Poder Executivo, a proposta já reservava R$ 2 bilhões, valor superior ao R$ 1,7 bilhão do pleito de 2018.

Em nota, Domingos Neto atribuiu o aumento a um pedido de 13 partidos que subscreveram o relatório.

"Existe um pleito, que foi formalizado por todos os partidos, que (define) que a eleição municipal do ano que vem será a maior de todo o sistema. Esse é um texto coletivo. Em uma democracia, nada é por decisão individual e ainda teremos três rodadas de votação", explica o texto.

O parlamentar ainda lembrou que as empresas privadas estão impedidas de financiar campanhas e, por isso, alega que os politicos precisam de um recurso a mais para as campanhas.

"Sem o Fundo, elegeríamos somente pessoas que têm muito dinheiro para financiar campanhas. Será que é por isso que só poucos políticos ligados a empresários mais ricos argumentam ser contra?", informa.

De acordo com Domingos, o recurso para o Fundo Eleitoral está garantido sem prejuízos para outras áreas.

"Fizemos isso sem ter mexido nos investimentos para os setores que a sociedade mais precisa", disse.