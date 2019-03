Criticada por ataque ao Cidadania (ex-PPS), Joice Hasselmann apaga mensagem

Não bastasse a troca de farpas públicas entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a líder do governo no Congresso Nacional publicou mensagem no Twitter com ironias ao PPS, agora indentificado como Cidadania, neste sábado (23). O episódio gerou insatisfação na base.

Na publicação, Joice Hasselmann (PSL-SP) provocou a mudança de nome da legenda. "O partido popular socialista - PPS - vai ganhar novo nome: Cidadania. O PPS foi escolhido para ser o ninho dos movimentos Agora e Renova-BR. O partido ainda consta como membro do Foro de São Paulo, no site da organização", escreveu.

Em resposta, o líder do Cidadania na Câmara, deputado Daniel Coelho, de Pernambuco, criticou a postura da parlamentar, que tem a função de unir a base do governo para a aprovação da reforma da Previdência. Na Casa, o governo tem encontrado dificuldades para reunir apoio à pauta.

"Estou sem acreditar que tenha tratado com tom de ironia um partido que trata de forma responsável os assuntos do País, sem pedir nada em troca, sem toma lá cá (sic), que faz mais defesa da necessidade da reforma do que os deputados do seu PSL", rebateu o deputado.

"Caríssimo Daniel Coelho, não há nenhuma ironia aqui, apenas fatos. Não há 1 único ataque, apenas registro de informações. Se alguma informação acima está errada, por gentileza, conteste. Sabe de minha admiração por vc (sic)", disse a deputada em tréplica.

Repercussão

Ainda no sábado, o deputado Daniel Coelho reagiu à ironia e gravou um vídeo condenando a posição da líder do governo.

Lamentável que duas parlamentares do PSL, inclusive a líder do governo @joicehasselmann tratem com ironia a processo de renovação do PPS/Cidadania. Um partido que apoia a necessidade de reformas sem pedir nada em troca. Muito diferente do que ocorre com muitos do próprio PSL. pic.twitter.com/vrjP4dBzMS — Daniel Coelho (@DanielCoelho23) 23 de março de 2019

O assunto ganhou repercussão em um momento delicado de construção da base aliada. A parlamentar acabou excluindo a publicação das redes sociais neste domingo (24). Ao Diário do Nordeste, o líder do Cidadania afirmou que Joice ligou para se desculpar das mensagens publicadas no Twitter.

"Espero que o governo tenha foco. As redes sociais têm atrapalhado o governo, tem causado desncessários atritos. E eu tenho falado isso publicamente", disse à reportagem.