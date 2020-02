CPMI das Fake News analisa quase 90 convocações de políticos, jornalistas e empresários

Os integrantes da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) das Fake News podem votar na próxima quarta-feira (4) propostas de convocação de 89 pessoas para depor do Congresso. Outras dez podem ainda ser convidadas. Ao contrário de um convite, a pessoa convocada é obrigada a comparecer se a audiência for marcada.

A lista de convocação inclui o ex-funcionário da Yacows Hans River do Rio Nascimento, as jornalistas da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello e Mônica Bergamo, o filho do presidente e vereador no Rio Carlos Bolsonaro (PSC). Entre os alvos dos requerimentos de convidados está o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC).

Se aprovar e realizar os depoimentos de convocações e convites pedidos pelos congressistas, o colegiado terá de trabalhar todos os dias (incluindo sábado, domingo e feriados) até o fim da data-limite da CPMI, 13 de abril, ouvindo pelo menos duas pessoas por dia para zerar a lista.

Além desses requerimentos, 153 pessoas tiveram convites ou convocações já aprovados pela CPMI. Dessas, 57 pessoas tiveram convocação aprovada - nove já foram ouvidas, entre elas, o sócio da Yacows, Lindolfo Alves Neto, e seu ex-funcionário Hans River.

A CPMI ainda aprovou o convite de outras 96 pessoas. Dessas, 25 prestaram esclarecimentos ou participaram de audiências públicas.

O presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), já avisou aos colegas que não há condição técnica para votar todos os pedidos. "Espero que as lideranças tanto de situação quanto de oposição façam um acordo para que possamos deliberar apenas requerimentos que venham a somar a CPMI. Não podemos ficar só no embate, no Fla-Flu, e a CPMI não chegar a lugar nenhum", afirmou o senador.

Os deputados da oposição analisam ainda se vão manter o pedido para uma convocação de Hans River, que mentiu em depoimento à CPMI e insultou a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo. Há dois pedidos envolvendo ele na fila de requerimentos não votados.

Um grupo de congressistas ligados ao presidente Jair Bolsonaro diz que aceita a convocação do ex-funcionário da Yacows se houver uma acareação entre ele e a jornalista.

De acordo com Ângelo Coronel, os pedidos de convocação só irão voltar à pauta após acordo entre base e oposição. Um dos requerimentos que deve causar maior embate é o de Carlos Bolsonaro.

A relatora da comissão, Lídice da Mata (PSB-BA), tem dito que o depoimento do filho do presidente é fundamental para os trabalhos, uma vez que ele "foi citado diversas vezes como alguém que participou do disparo de notícias" nas eleições de 2018.

Além das convocações, os deputados e senadores também devem analisar pedidos de quebras de sigilo bancários e telemáticos de Hans River e dos sócios da Yacows. A disputa entre congressistas bolsonaristas e a oposição transformou a CPMI em uma guerra de convocações.

A cada pedido feito por oposicionistas para esclarecer o uso ilegal de agências no disparo em massa durante as eleições, os apoiadores do presidente protocolam uma série de solicitações contra ex-integrantes dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, além de jornalistas. O ex-ministros petistas Antônio Palocci e Franklin Martins têm três pedidos de convocação cada um.

Além de jornalistas da Folha de S.Paulo, deputados e senadores bolsonaristas querem a convocação ou o convite de profissionais e ex-profissionais de comunicação da Rede Globo, do jornal O Globo, das revistas IstoÉ e Época e das rádios CBN e Jovem Pan.

A comissão, instalada no dia 4 de setembro de 2019, tem de apresentar o resultado final dos trabalhos no dia 13 de abril. Mas Lídice já articula a extensão dos trabalhos por ao menos dois meses.

Na sexta-feira (21), os técnicos da CPMI fecharam um resumo dos trabalhos do colegiado. O levantamento serviu para guiar as novas convocações e os requerimentos que serão feitos pela relatora.

Um dos focos daqui para a frente será elucidar a relação entre a Yacows, empresa investigada por disparo em massa na última disputa eleitoral, e a AM4, uma das principais prestadoras de serviço para a campanha de Bolsonaro.

Durante a sessão do dia 19, o principal sócio da Yacows, Lindolfo Alves Neto, não soube explicar o motivo que levou representantes da AM4 a participar da audiência trabalhista que selou o acordo com Hans River.

Em dezembro de 2018, a Folha de S.Paulo revelou, com base em documentos e depoimento de Hans River, o uso de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir o disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos.

Na ocasião, a Folha de S.Paulo conversou diversas vezes com Hans, que também era autor da ação trabalhista. Nas primeiras conversas, ocorridas a partir de 19 de novembro e gravadas, ele disse que não sabia quais campanhas se valeram da fraude, mas reafirmou o conteúdo dos autos e respondeu a perguntas feitas pela reportagem.

No dia 25, mudou de ideia após fazer acordo com a antiga empregadora, o que foi registrado no processo dois dias depois.

No próximo dia 3, um dos sócios da AM4 Brasil Inteligência Digital, Marcos Aurélio Carvalho, preta depoimento. Os outros dois proprietários da empresa -Magno Carvalho e Alexandre José Martins- devem depôr à CPMI nas semanas seguintes.

AM4 recebeu da campanha de Bolsonaro R$ 650 mil para cuidar das mídias digitais. Marcos Aurélio chegou a integrar por cerca de um mês equipe de transição do presidente eleito.

Em seu pedido, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) citou uma reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em 18 de outubro de 2018. No texto, afirma-se que a AM4 contratou a empresa Yacows para fazer disparos em massa de mensagens, por meio do sistema Bulk Services.

Os dados do Bulk Services relativos à campanha de Bolsonaro foram apagados horas após a publicação da primeira reportagem sobre o caso, ainda em 2018. Lindolfo, dono da Yacows que desenvolveu o serviço, não soube explicar à CPMI os motivos de os dados terem sido apagados do sistema.

PEDIDOS DE CONVOCAÇÃO

Adriana Steimetz

Agnelo Queiroz

Ana Cristina dos Passos

Antônio Palocci (3 pedidos)

Armando Schneider da Silva

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Ben Supple

Brunna Rosa

Bruno Sartori

Carlos Augusto de Moraes Afonso, vulgo Luciano Ayan

Carlos Bolsonaro

Daniel Filho Tupinambá

Daniela Pinheiro

Dilma Rousseff

Douglas Garcia

Edinho Silva (2 pedidos)

Edson Pires Salomão

Emerson Luiz Rodrigues

Ester Meneguzzi Markus

Fernanda Teixeira Souza Domingos

Francisco Roberto Emboava Nogueira

Franklin Martins (3 pedidos)

Gabriel Monteiro

Germano Oliveira

Gil Diniz

Gustavo Bebianno (2 pedidos)

Hailor Prediger

Hans River do Rio Nascimento (2 pedidos)

Helena Chagas (2 pedidos)

Heloisa de Carvalho Martin Arribas

Jaisson Silveira

Janice Spinelli

Jefferson Monteiro

João Bernardo Barbosa

João Paulo Sacon

João Santana

Joice Hasselman

Jorge Luiz Giacomo Giordani

José Amilton Moraes Ferreira

Joyce Moreira Falete (2 pedidos)

Kennedy Alencar

Ladislau de Souza Neto

Laércio Portela

Lauro Jardim

Letícia Catelani

Luciane Santos Da Silva

Luciano Ledur Persch

Luciano Zucco

Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Eduardo Ramos

Luiz Gustavo Salatino de Oliveira

Luiz Marinho

Luiz Nassif

Luiz Tadeu Rigo

Marcelo Coppola

Marcelo Odebrecht

Marcio Freitas

Marco Feliciano

Marcos Valério

Marcos Vinicius Aguilar Meine

Mario Giussepp Santezi Bertotelli Andreuzza

Martha Freire Romano

Meyer Nigri

Miguel Corrêa

Miriam Leitão

Mônica Bergamo

Mônica Moura

Olavo de Carvalho

Oscar Aníbal Chiápanno

Otávio Oscar Fakhoury

Otávio Rego Ramos

Patrícia Campos Mello

Paula Holanda

Paulo Guedes

Paulo Jardim

Plínio Fraga

Políbio Braga

Randolfe Rodrigues

Raul Jose Ferreira Dias

Rodrigo Queles Teixeira Cardoso

Romeu Tuma Jr. (2 pedidos)

Rubens Goldenberg

Ubiratan Sanderson

Sandra Poletto

Simone Linares Zanon

Thomas Traumann (2 pedidos)

Victor Sarfatis Metta

Wellington Dias

Representante da Uber do Brasil Tecnologia Ltda

PEDIDOS DE CONVITES

Ali Kamel

Augusto Nunes

Carlos Henrique Schoeder

Edilene Lobo

Magno Malta

Roberto Irineu Marinho

Taiguara Fernandes de Sousa

William Bonner

Wilson Witzel

Fabrício da Mota Alves

PEDIDOS DE CONVOCAÇÃO JÁ APROVADOS

Alessandro Barreto (Já prestou depoimento)

Alexandre José Martins (Depoimento marcado)

Allan dos Santos (Já prestou depoimento)

André Luiz Almeida Torretta

Bernardo Pires Kuster

Dolores Aronovich Aguero

Eduardo Mufarej

Fábio Wajngarten

Filipe G. Martins

Flávia Alves (Depoimento adiado)

Gleisi Hoffman

Hans River do Rio Nascimento (Já prestou depoimento)

José Matheus Salles Gomes

Josias Teófilo

Jussara Pereira Cunha

Leandro Nunes da Silva

Lindolfo Antônio Alves Neto (Já prestou depoimento)

Luciano Hang

Magno Carvalho (Depoimento marcado)

Marcos Aurélio Carvalho (Depoimento marcado)

Marcos Petrucelli

Mário Gazin

Mateus Matos Diniz

Mayara Cristina Modesti

Nicolás Hinojosa

Otávio Oscar Fakhoury

Paulo Enéas

Paulo Marinho (Já prestou depoimento)

Peterson Rosa Querino

Rebecca Félix da Silva Ribeiro Alves

Representante da Brasil 247

Representante da Brasil de Fato

Representante da Carta Maior

Representante da Nextel

Representante da Opera Mundi

representante da Revista Fórum

Representante da Telefonia Claro (Já prestou depoimento)

Representante da Telefonia Oi (Já prestou depoimento)

Representante da Telefonia Tim (Já prestou depoimento)

Representante da Telefonia Vivo (Já prestou depoimento)

Representante do Diário do Centro do Mundo

Representante do Facebook

Representante do Google

Representante do Instagram

Representante do Intercept

Representante do Telegram

Representante do Twitter

Representante do Whatsapp

Representante do Youtube

representante legal do jornal brasileiro Correio Braziliense

Representante legal no Brasil da empresa

Representante legal no Brasil da empresa Enviawhatsapp

Sérgio Augusto de Queiroz

Soraya Soares da Nóbrega Escorel

Taíse de Almeida Feijó

Tercio Arnaud Tomaz

PEDIDOS DE CONVITES JÁ APROVADOS

Alexandre Frota (Já compareceu)

Ana Lima

André Miceli

Andrew Korybko

Antônio Dráuzio Varella

Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Já compareceu)

Bruna Martins dos Santos Martins

Bruno Gagliasso

Caetano Veloso

Carlos Afonso Caldeira Filho

Carlos Alberto dos Santos Cruz (Já compareceu)

Carolina Dieckmann

Clair Wardle

Cláudio Prato

Claudio Renato do Canto Farag

Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos

Damian Collins

Daniel Bramatti (Já compareceu)

Delegado Emerson Wendt (Já compareceu)

Delegado Waldir

Diego Dorgam

Diogo Rais (Já compareceu)

Diretor-Geral da Polícia Federa

Edison Lanza

Eliane Brum

Elizabeth Warren

Emanuel Colombié

Emmanuel Publio Dias

Responsável pelo serviço de checagem de conteúdos suspeitos FATO OU FAKE do Portal G1 (Já compareceu)

Fábio Malini

Fabrício Benevenuto

Felipe Moura Brasil

Felipe Neto

Fernando Gallo

Flávia Lefévre

Francisco Brito Cruz (Já compareceu)

Giovanna Ewbank

Helena Martins

Ivo Correia

Jaime Bruning

João Brant

Joice Hasselmann (Já compareceu)

Leonardo Euler de Morais

Leonel Azevedo de Aguiar (Já compareceu)

Lillian Jorge Salgado

Lina Menezes

Luís Nassif

Madeleine de Cock Buning

Manuela D'Ávila

Marcelo Lacerda

Marco Aurélio Rudiege (Já compareceu)

Maria Julia Coutinho

Mariana de Siqueira

Marilena Lazzarini

Marina Pita

Marlova Jovchelovitch Noleto

Maurício Moura

Miguel de Andrade Freitas (Já compareceu)

Ministra Damares Alves

Monica Guise

Neide Cardoso de Oliveira

Pablo Cerdeira

Patrícia Campos Mello

Paula Lavigne

Paulo Jeronimo

Pedro Mourão

Rafael Evangelista (Já compareceu)

Raquel Dodge

Renata Mielli

Representante da Assespro Nacional (Já compareceu)

Representante da Federação Nacional dos Jornalistas (Já compareceu)

Representante da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).

Representante da Safernet Brasil.

Representante da Sociedade Brasileira de Imunizações (Já compareceu)

Representante do Centro de Valorização da Vida

Representante do Conselho Federal de Psicologia

Representante do SINDITELEBRASIL (Já compareceu)

Representantes no Brasil da Organização Mundial da Saúde

Responsável pela agência de fact-checking AGÊNCIA LUPA (Já compareceu)

Responsável pelo portal AOS FATOS (Já compareceu)

Responsável pelo portal BOATOS.ORG (Já compareceu)

Responsável pelo portal de jornalismo colaborativo contra a desinformação COMPROVA (Já compareceu)

Responsável pelo portal E-FARÇAS.ORG (Já compareceu)

Responsável pelo serviço de checagem de fatos e desmonte de boatos do "Estadão Verifica"

Ricardo Gutiérrez

Ronaldo Lemos

Rosa Weber

Rubens Valente

Sergio Amadeu

Silvia Salek

Taís Araújo

Taís Seibt

Thiago Tavares (Já compareceu)

Veridiana Alimonti

Walter Capanema (Já compareceu)

Wilson Gomes (Já compareceu)