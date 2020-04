Covid-19: Governo do Estado lança plataforma para combater fake news relacionadas à pandemia

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira (29) plataforma para combater a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus no Ceará. Mais conhecidas como fake news, estas informações falsas ou exageradas tem sido criticadas pelo governador Camilo Santana e por outras autoridades do Estado por atrapalharem o enfrentamento a pandemia no Ceará.

Para tentar mitigar os efeitos destas informações falsas, o Governo do Estado irá atuar em dois sentidos: o da checagem dos dados e o da denúncio de fake news. A plataforma virtual, batizada de Antifake CE, irá funcionar como uma agência de checagem de dados.

Quem se interessar por averiguar a veracidade de uma informação, pode procurar um dos canais disponibilizados pelo Governo. Nela, quipes técnicas e de comunicação das secretarias e órgãos vinculados a gestão estadual irão fornecer os dados e informações corretas. A checagem pode ser feita sobre qualquer assunto relacionado ao Executivo estadual.

É possível entrar em contato por meio dos seguintes endereços:

No WhatsApp: (85) 98439-0655

No Telegram: (85) 98956-1392

No e-mail: web@imprensa.ce.gov.br

Nas redes sociais: via direct/inbox nas contas oficiais do Governo no Instagram, Facebook Imprensa, Facebook e Twitter