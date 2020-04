Coronavírus: Teich debate impactos na população em videoconferência com ministros da saúde do G20

O ministro da saúde, Nelson Teich, participa na manhã deste domingo, 19, de uma reunião, por videoconferência, dos ministros da saúde do G20. Essa é uma das primeiras agendas oficiais de Teich, que tomou posse na sexta-feira (17).

A reunião debate a pandemia da Covid-19 e o impacto na população mundial. O G20 reúne os líderes das principais economias do mundo e representa cera de 90% do PIB do planeta.

A princípio, estava prevista a participação do agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana. Os dois divergiram por semanas sobre a estratégia para combate ao coronavírus.

Em uma primeira declaração sobre a reunião, Tawfiq Al Rabiah, ministro de Saúde da Arábia Saudita, disse que o encontro foi para os mandatários colaborarem "em prioridades comuns da saúde".

"Nós também compartilhamos as melhores práticas dos membros do G20 e suas soluções inovadoras e efetivas para combater a pandemia, que são essenciais para o desenvolvimento de todas as iniciativas para lutar contra a covid-19 globalmente" completou a breve declaração postada no Twitter.

No mês passado, em reunião extraordinária, os líderes determinaram que os países compartilhassem as melhores práticas nacionais para desenvolver um pacote de ações urgentes combate à pandemia de forma conjunta.

Combate às fake news

Teich ainda se mostrou preocupado com a circulação do volume de informações erradas, segundo trechos do discurso enviados pelo Ministério da Saúde ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e defendeu iniciativas para estimular a comunicação adequada e combater as chamadas fake news. "Isso é um problema", avaliou no encontro.

O ministro salientou a importância de ações de combate à doença em níveis Estadual e municipais e de distribuição de material hospitalar, testes, inaladores, acrescentando que medidas nesse sentido contaram com o equivalente a US$ 2 bilhões do governo federal.