Coronavírus: saiba quem são os políticos infectados ou em observação

Câmara dos Deputados e Senado começam a semana com rotinas alteradas diante da pandemia no coronavírus. Em ambas as Casas, estão isentos de qualquer tipo de sanção administrava por falta, parlamentares e senadores acima de 60 anos, além de gestantes, transplantados, doentes crônicos e outros grupos de risco de qualquer idade.

As medidas foram adotadas principalmente após o resultado positivo do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos.

Até agora, há também outros três parlamentares que se submeteram a testes (com resultado negativo), além dos integrantes da comitiva do presidente.

Confira quem são:

Senado

Nelsinho Trad (PSD)

Na sexta-feira (13), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi o primeiro caso de parlamentar com confirmação de coronavírus. Ele também integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na recente viagem aos Estados Unidos, de 7 a 11 de março.

Jorginho Mello (PL-SC) - resultado negativo

O líder do PL no Senado estava assintomático e em isolamento em apartamento em Brasília. O senador integrou a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na viagem aos Estados Unidos.

Davi Alcolumbre (DEM-AP) - resultado negativo

O presidente do Senado não tinha sintomas da doença, mas realizou o exame após ter contato com algumas pessoas suspeitas de estarem com o vírus.

Câmara dos Deputados

Deputado Daniel Freitas (PSL-SC) - resultado negativo

O deputado fez o teste após ter viajado também com comitiva da presidência. Em nota, na sexta (13), a assessoria do deputado disse que ele não apresentava sintomas e manteria monitoramento em Brasília.

Entre as autoridades que integraram oficialmente a comitiva de Bolsonaro aos EUA, estão com o novo coronavírus, além do senador Nelsinho Trad:

Fábio Wajngarten: secretário de Comunicação da Presidência

Nestor Forster: encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos

Samy Libermam: secretário Especial Adjunto de Comunicação Social da Presidência

Sérgio Lima: publicitário, que trabalha com a família Bolsonaro na criação do partido Aliança pelo Brasil

Karina Kufa: advogada de Jair Bolsonaro

Francis Suarez: prefeito de Miami

Tiveram primeiro teste com resultado negativos:

Jair Bolsonaro: o teste do presidente deu negativo, mas o Ministério da Saúde recomendou que o exame seja refeito na terça-feira (16), quando completam sete dias do retorno da viagem.

Michelle Bolsonaro: primeira-dama

Eduardo Bolsonaro: deputado federal do PSL-SP

Ratinho Júnior: governador do Paraná

Bento Albuquerque: ministro de Minas e Energias

Fernando Azevedo e Silva: ministro da Defesa

Augusto Heleno: gabinete de Segurança Institucional

Ernesto Araújo: ministro das relações exteriores