Coronavírus: Moro se reúne com secretários estaduais para avaliar condições sanitária de presídios

Em entrevista à GloboNews, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou que fará, nesta quinta-feira (12), reunião de emergência com os secretários de Administração Penitenciária dos estados para debater situação de presos pelo Brasil, com a mudança de status para pandemia do coronavírus. O encontro ocorrerá em São Paulo.

O ministro justifica que o quadro sanitário dos centros prisionais não é o “ideal” e que pode tornar os detentos “vulneráveis” ao contágio pelo novo coronavírus.

"Os presos estão sob a guarda dos estados e, no caso de presídios federais, do governo federal. E existe uma série de cuidados a serem tomados até porque parte da população prisional, por estar em presídios com condições higiênicas não tão ideais, acaba sendo um grupo vulnerável à contaminação e a esse tipo de problema", disse Moro.

Até essa quarta-feira (11), o Ministério da Saúde confirmou 69 casos de infecção por Covid-19 em sete estados e no Distrito Federal. O Ceará não registrou nenhum paciente com a doença, mas mantem 20 sob suspeita, a maioria em Fortaleza.

O Executivo nacional tem tomado providências para conter a propagação do novo vírus nos últimos dias. Além da atitude de Moro, o Ministério da Saúde publicou, nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União (DOU), regulamentação de medidas de isolamento para evitar mais casos no país.

Além disso, a pasta anunciou que lançará um edital, a ser publicado ainda nesta semana, de convocação de cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. Com isso, o Governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias nos hospitais.

O ministério também solicitou ao Congresso que libere R$ 5 bilhões dos R$ 15 bilhões acordados com o governo em emendas parlamentares. A responsabilidade de destinação desse recurso será de responsibilidade do relator do Orçamento, o deputado Domingos Neto (PSD-CE).