Conselho Tutelar: confira resultado parcial da votação para Fortaleza

A votação para o Conselho Tutelar de Fortaleza vai eleger seis novos conselheiros para atuar na Capital no próximo ano. A eleição ocorreu em todo o País neste domingo (6). Até as 21h50, 162 boletins de urnas tiveram os votos contabilizados. Os conselheiros eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2020.

Confira resultado parcial:

1 169 MARCOS FARIAS 1320

2 141 ELVIRA EVANGELISTA 1218

3 278 WERISON OLIVEIRA 1126

4 154 IRENE LIMA 893

5 170 MIRTON MARQUES 826

6 239 PATRICIA DE CASTRO 790

7 101 ADRIELLY TEIXEIRA 718

8 255 RENATA FEITOSA 708

9 202 KATIA VIEIRA 692

10 236 NEUSA MAIA DA SILVA 638

11 157 CHAGAS SILVA 634

12 114 GILVANDA MOREIRA 628

13 280 WESCLEY SACRAMENTO 578

14 232 NATANAEL ALISON GADELHA 577

15 111 ANEZIO BRITO 562

16 148 FATINHA 553

17 177 GERMANA 502

18 258 RODRIGO CABRAL 468

19 110 ANDRESA KUKI 463

20 187 LUANA MOTA 461

21 158 CRISTIAN SILVA 442

22 128 CECÍLIA GÓIS 440

23 235 NEREIDE ALVES 434

24 252 RAFAELE GURGEL 424

25 225 MEIRILENE MARQUES 400

26 104 PROFESSOR ALISON 397

27 139 ELEEL FERREIRA 368

28 130 CLECIO ALVES DOS SANTOS 363

29 124 ÁTILA MELO 358

30 188 JORGE ARAGÃO 354

31 144 JÚNIOR 354

32 201 JUSCELINO LIMA 354

33 132 DAVID FELIX 353

34 150 FERNANDA PAULA 353

35 115 JOCELIO SILVA 349

36 213 MARCOS PAULO 346

37 137 EDNA SANTOS 344

38 119 ARTUR FREITAS 336

39 191 JOSÉ BRITO 322

40 257 ROBERTA VALONHA LIMA 322

41 271 TIAGO SIMÕES 322

42 133 DAVID BOSFORD 310

43 259 RODRIGO PINHEIRO 309

44 195 LOIOLA RODRIGUES 304

45 211 MARCOS AMORIM 303

46 116 WATSON VERAS 289

47 181 DEL 287

48 120 CELINHO SAMPAIO 265

49 241 PATRICIA MONTE 264

50 230 NÁGILA KEILA 259

Filas e mudança de local

Eleitores denunciaram desorganização durante a votação. Entre as principais reclamações dos votantes estão as grandes filas, o remanejamento de eleitores para outros colégios eleitorais e a inexistência do nome nas listas de votação.

O técnico em manutenção de computadores Airton Galdino também reclamou de lotação no local. "São cerca de 5 mil eleitores na minha seção com três mesários trabalhando", disse.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que cede as urnas, informou que o cadastro para a eleição deste domingo foi fechado em 6 de agosto de 2019, portanto, quem efetuou a biometria depois dessa data terá de votar na eleição apra conselheiro na antiga zona e seção.