Congresso x Bolsonaro: como foi a relação nos 100 primeiros dias de governo

O presidente Jair Bolsonaro travou embates com o Legislativo nos três primeiros meses de governo, que paralisou o andamento de projetos, entre eles a Reforma da Previdência. Veja a linha do tempo:

19 de fevereiro

A Câmara dos Deputados derrota pela primeira vez o governo do presidente Jair Bolsonaro no plenário ao derrubar o decreto que alterou as regras da Lei de Acesso à Informação; O ministro da Justiça, Sergio Moro, no mesmo dia, entrega o projeto de lei anticrime na Câmara dos Deputados.

20 de março

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se irrita com o ministro Moro e faz críticas públicas. “Não, não estou irritado, acho que ele (Moro) conhece pouco a política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro funcionário do presidente Bolsonaro”. “Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele (Moro) está confundindo as bolas, ele não é presidente da República, não foi eleito para isso. Está ficando uma situação ruim para ele, porque ele está passando daquilo que é a responsabilidade dele”. As críticas ocorreram após pressão de Moro para a tramitação do projeto.

21 de março

"A única expectativa que tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com urgência", responde na imprensa o ministro Sergio Moro.

22 de março

Em críticas em relação ao pouco empenho do presidente na pauta da Previdência, Rodrigo Maia fez duras críticas ao chefe do Planalto e disse que Bolsonaro “precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter”.

25 de março

O presidente Jair Bolsonaro reproduziu opinião de jornalista sobre o presidente da Câmara alegando. Ele disse que Maia estaria nervoso após a prisão do sogro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco.

26 de março

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 2/2015, que obriga o Palácio do Planalto a executar o orçamento em sua integralidade, ou seja, com as emendas de investimentos feitas pelas bancadas. A medida acabou retirando do Executivo o controle de parte das contas públicas. O texto também foi aprovado, com mudanças, pelo Senado no dia 3 de abril. A matéria volta para a Câmara.

27 de março

Em resposta, Maia rebateu o presidente: "Abalados estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza e o presidente brincando de presidir o Brasil".