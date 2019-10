Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará vai oferecer 100 vagas com salário de até R$ 4.500

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) anunciou nesta quarta-feira (23) que vai realizar concurso público com 100 vagas para níveis médio e superior. O projeto deve ser lido na sessão plenária da quinta-feira (24) para ser votado dia 31 de outubro. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Diário do Nordeste.

Das 100 vagas, 70 serão para candidatos com nível superior e 30, para nível médio. Entre as áreas abrangidas, estão direito, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação, administração, engenharia, economia e arquitetura. Os salários serão de R$ 2.200 para nível médio, e de R$ 4.500 para nível superior.

O concurso faz parte do plano de modernização da gestão do Poder Legislativo. No Orçamento do Estado de 2020, está previsto o valor de R$ 100 mil para a realização do certame.

Câmara Municipal

Em julho, a Câmara Municipal de Fortaleza anunciou a realização do primeiro concurso público do Legislativo da capital cearense. São 31 vagas, com salarios que vão até R$ 4.182,48.