Comitiva de deputados federais ligados à segurança tenta reunião com Camilo

Em meio ao clima tenso que envolve a relação entre Governo do Estado e profissionais da segurança pública do Estado, uma comitiva de deputados federais ligados à segurança no País esteve, na noite desta quarta-feira (19), no Palácio da Abolição, para ser recebida pelo governador Camilo Santana (PT).

Procuraram o governador os deputados federais Capitão Wagner (Pros), Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) e Major Fabiana (PSL-RJ), além do secretário Nacional de Cidadania, Herbert Borges Paes de Barros. O objetivo do encontro, segundo Wagner, era a tentativa de reabrir um canal de diálogo entre a administração estadual e as categorias.

Camilo, no entanto, viajou para Sobral após o ex-governador Cid Gomes (PDT) ser baleado em protesto no município. O Assessor de Relações Institucionais, Nelson Martins, prometeu um retorno nesta quinta-feira (20) sobre a possibilidade da reunião.

"Eu os recebi e expliquei que na situação em que nós estamos, com o acontecimento de Sobral, não tinha a menor condição de tratar do assunto nesse momento. Amanhã (quinta) podemos avaliar essa questão", disse Nelson.

Segundo Wagner, "a reunião é para tentar restabelecer uma mesa de negociação, de diálogo. Só através do diálogo é que a gente pode pacificar. A gente não faz nem questão de fazer parte da negociação". Para o parlamentar, "o canal precisa ser reaberto".