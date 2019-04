Comitiva cearense em defesa do BNB é recebida no Congresso Nacional

Uma comitiva de deputados estaduais cearenses foi recebida pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), nesta terça-feira (16) em Brasília. Os deputados levaram ao Congresso a necessidade da manutenção de órgãos que têm função desenvolvimentista, como o Banco do Nordeste.

O deputado Danniel Oliveira (MDB), que é 2° vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, afirmou que o presidente do Senado irá formar uma força-tarefa para reunir parlamentares das regiões do Norte e Nordeste para, juntos, defender pautas regionais.

"(Davi Alcolumbre) pediu para que estendêssemos a Frente também ao Norte, que é a região dele. Ele demonstrou total interesse de que de fato acontecesse a defesa do Banco do Nordeste, de tudo aquilo que a gente trouxe", disse o emedebista.

Já o deputado Acrísio Sena (PT), que também esteve no encontro, afirmou que as principais reinvidicações foram "acatadas, ponderadas, e a perspectiva da Frente ampliadas". "Continua a luta em defesa do BNB, da Sudene e do Dnocs", disse o deputado.

Receptividade

Apesar do encontro, os parlamentares ficaram insatisfeitos com o trato do presidente Rodrigo Maia (DEM). Danniel Oliveira (MDB) pontuou que não houve receptividade em relação às pautas, principalmente à manutenção do BNB. "Temos que fortalecer a nossa Frente. Diante do que ouvi na Câmara Federal, a possibilidade (de fusão do BNB) existe e é real. Precisamos trabalhar para que não se concretize", disse.