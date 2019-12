Comissão da 2ª instância da Câmara se reúne para definir tramitação da PEC

A Câmara deve definir nesta quarta-feira, 10, um calendário para a tramitação da proposta de emenda constitucional (PEC) que trata sobre a prisão após a segunda instância. Os coordenadores de bancada, o presidente do colegiado Marcelo Ramos (PL-AM) e o relator da proposta, deputado Fábio Trad (PSD-MS), vão definir uma perspectiva sobre número de sessões e audiências que deverão ser realizadas no colegiado, o que pode dar uma previsão de prazo de votação.

Para além das discussões sobre a prisão após condenação em segunda instância, ampliadas com a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a comissão terá de enfrentar uma série de questões que podem emperrar a votação. O colegiado deve conseguir avançar com os debates apenas no ano que vem, em março quando as comissões voltarem a funcionar após o recesso.