Com uma hora de atraso, Câmara de Granjeiro empossa Ticiano Tomé como novo prefeito

Ticiano Tomé é o novo prefeito de Granjeiro. O vice do PSDB tomou posse, na tarde desta sexta-feira (27), em solenidade na sede da Câmara Municipal. Tomé jurou cumprir as leis e promover o bem-estar do município do Cariri. Ele assume o poder após o assassinato de João do Povo (PL), na terça-feira (24), em crime ainda não elucidado.

"Assumo o cargo com tranquilidade, com os pés no chão, com muita fé em Deus, pedindo aos municípes, aos vereadores, à população em geral que me ajudem neste momento difícil, de luto. Foi algo que todos nós fomos pegos de surpresas", comentou Tomé aos jornalistas, após a posse. Ele não definiu ainda o secretariado. Depois da solenidade, ele iniciou reuniões com seu grupo político.

"A população e a cidade não podem parar nem pagar por algo que é uma vacância por mais de três dias. Temos de sentar hoje e dar prioridade à saúde, aos transportes", disse Tomé, elegendo como prioridade reativar os serviços de saúde, prejudicados nos últimos dias por recusa dos donos de postos de fornecer combustível para as ambulâncias.

Sobre o esquema próprio de segurança, ele disse que não pretende mudar muito o cotidiano. "Sou simples, muito humilde, não estou acima de ninguém. Sou funcionário do povo. Como tal, vou me comportar como antigamente. Vou manter a segurança normal do cargo de prefeito. Nada mais além disso. Minha vida é um livro aberto, e Deus é meu protetor e guardador", afirmou o tucano.

Ele comentou ainda sobre a saída de secretários municipais ligado ao grupo político de João do Povo. O então prefeito era investigado devido a denúncias de fraude em licitações. "Vou fazer uma auditoria a partir de hoje para que eu não seja responsabilizado por nada do passado", garantiu Tomé.

O prefeito empossado explicou sua ausência no velório de João do Povo. Ele disse que viajou de ônibus para Fortaleza, a fim de aproveitar o Natal na casa de uma tia, e que não conseguiu retornar a tempo de comparecer ao velório. "Meu pai não me emprestou o carro e tive de ir de ônibus", esclareceu.

Ticiano Tomé é filho de Vicente Tomé, que foi prefeito por três vezes do município.

Atraso

A solenidade de posse começou com atraso de mais de uma hora, devido à ausência dos vereadores. A Câmara Municipal, formada por nove vereadores, tinha marcado o início da cerimônia para as 15h, mas só começou depois das 16h. O público aguardava o início do evento. Devido à lotação, havia pessoas sentadas até na calçada do prédio da Câmara.

O novo prefeito de Granjeiro tinha rompido, no começo do ano, com o grupo político de João do Povo. Por causa disso, secretários municipais entregaram seus cargos de confiança. A Secretaria da Segurança Pública ainda realiza buscas de suspeito pelo crime.