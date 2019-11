Colchão, crochê e guarda-chuva: eleitores esperam mais de 10 horas para cadastro biométrico

Eleitores que desejam fazer o cadastro biométrico enfrentam longas filas na manhã desta segunda-feira (18), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Muitas pessoas chegaram ainda na madrugada para realizar o cadastro. Itens como colchões, bancos, guarda-chuva e material para crochê são utilizados pelos eleitores para tentar driblar o cansaço, sol forte e a espera na fila.

>TRE registra mais de 30 mil atendimentos em 1ª semana de mutirão

>Eleitores denunciam venda de fichas em mutirão de cadastramento biométrico no Centro de Eventos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou que mais de 30 mil pessoas fizeram o cadastro biométrico na primeira semana do mutirão. O órgão informou ter cadastrado a biometria de 10.841 eleitores no sábado (16) e no domingo (17).

No domingo, a fila de eleitores começou a se formar ainda na madrugada. O atendimento foi limitado, com a distribuição de pouco mais de três mil senhas, pois nesse dia da semana, o TRE-CE não conta com mão de obra terceirizada. O órgão informou que, dos 1.801.561 eleitores de Fortaleza, 1.290.263 já fizeram a biometria, enquanto 511.298 ainda não compareceram à revisão. O cadastro é obrigatório na capital cearense para as eleições do ano que vem.

O TRE reforça que os eleitores que precisam fazer o título pela primeira vez ou transferir o documento devem aguardar o fim do prazo da biometria já que a data-limite para essas operações é 6 de maio de 2020.



Colchão, roupas e crochê

A artesã Liliane Paz chegou ao Centro de Eventos 1h da madrugada de segunda-feira. Ela conta que ouviu pessoas comentando ter chegado às 17 h de domingo (17). Mais de dez horas de espera. Liliane trouxe colchão, roupas e, para passar o tempo, faz crochê. “A noite foi tranquila. Consegui dormir. Trouxe um colchão e roupas. E para o tempo passar logo faço crochê já que trabalho com artesanato”.

A artesã explica que não fez a biometria antes por falta de tempo. “Não fiz a biometria antes porque trabalho três turnos, tem correria direto e filho pequeno”, explica.

Título eleitoral cancelado

Caso o eleitor não consiga realizar o cadastro dentro do prazo, o título será cancelado e o eleitor ficará impedido de votar, candidatar-se, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, tomar posse em cargo público, emitir passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, receber salários (se for servidor público) e contrair empréstimos em bancos oficiais. O eleitor pode conseguir informações sobre o recadastramento biométrico, o eleitor poderá ligar para o telefone 148 ou acessar o link na página do TRE-CE na internet.

A Justiça Eleitoral lembra que, para realizar o cadastramento, o eleitor precisa apresentar um comprovante de residência atualizado e um documento de identificação com foto, como Identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho ou passaporte.



Há pessoas na fila já fizeram o cadastro

Dentre as pessoas que buscam atendimento, tem chamado a atenção do TRE-CE o número de eleitores que já possuem o registro digital e se dirigindo ao local para cadastrar, novamente, a biometria. O órgão destaca que os que não lembram se já fizeram o procedimento, já que o cadastramento biométrico começou na Capital em 2014, podem verificar se na parte superior direita do título existe a expressão "identificação biométrica". Se tiver, não é necessário comparecer ao local.