CMFor lança selo no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em parceria com a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e outras entidades, lançou na noite desta segunda-feira (20) o Selo Amigo da Criança e do Adolescente no Combate à Exploração Sexual. A iniciativa pretende inibir a prática do crime em hotéis e estabelecimentos comerciais da capital cearense.

O lançamento foi realizado no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, sob o comando do presidente do Legislativo Municipal, vereador Antonio Henrique (PDT), autor da Resolução nº 1659/2019, que deu origem ao selo. Segundo o parlamentar, o selo será um reforço no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, inibindo novos crimes.

"Levar o selo até esses estabelecimentos para mostrar aos frequentadores que lá eles não permitem, não aceitem e, se for preciso, vão denunciar", disse Antonio Henrique.

Parceira na iniciativa, a presidente da Funci, Glória Marinho, reforçou a importância da ação. "A gente tá buscando esses parceiros para que eles possam, junto conosco, combaterem esses crimes, e levar não somente para as empresas, mas também para sua vida social, particular, no seu bairro, na sua própria comunidade", comentou.

O evento contou com a presença de vereadores e representantes de instituições empresariais, como o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, Rodolphe Trindade. "Os bares e restaurantes são espaços de convivialidade, de harmonia, de comemoração, mas também são espaços de luta e de mostrar essa luta para a sociedade", pontuou.

Denúncias

O Selo Amigo da Criança e do Adolescente será concedido às empresas que contribuírem no combate à exploração. As denúncias são feitas pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia.